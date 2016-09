Toch meerderheid in Provinciale Staten voor ottertunnels Nieuwkoop

NIEUWKOOP/DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland heeft zich bedacht en steekt toch geld in tunnels voor de net teruggekeerde otter in de Nieuwkoopse Plassen.

Door Annelies Karman - 30-9-2016, 15:23 (Update 30-9-2016, 15:23)

In juni was een meerderheid nog tegen de investering van drie ton voor het dier, maar een brandbrief van Natuurmonumenten heeft een aantal partijen van gedachten doen veranderen. Die organisatie wees de provincie er onder andere op dat er al 23.000 euro is opgehaald met een crowdfundingsactie om rasters neer te leggen. Die hebben alleen maar zin als de beloofde tunnels er ook komen.

Gedeputeerde Han Weber gaat proberen de maatregelen zo snel mogelijk te laten uitvoeren, beloofde hij in een vergadering eerder deze week.