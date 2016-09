’Structureel te weinig subsidie Castellum’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Theater Castellum heeft de afgelopen jaren ’structureel te weinig’ subsidie gekregen van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Door Erna Straatsma - 30-9-2016, 16:27 (Update 30-9-2016, 16:41)

CDA-wethouder Kees van Velzen (cultuur) wil die fout rechtbreien en denkt dat het theater een Huis van de Stad moet worden. Dat betoogde hij donderdagavond tijdens een raadsdebat over de toekomst van het noodlijdende theater. ,,Ik denk dat we van Castellum een plek moeten maken waar je vanaf ’s ochtend acht uur terecht kunt voor een kopje koffie of...