Meer winkelruimte De Kom Hoogmade wordt omgebouwd

Archieffoto Leidsch Dagblad Schilderijen in de etalage van de leegstaande winkelruimte.

HOOGMADE - De eigenaar van De Kom in Hoogmade wil het plan doorzetten om de overgebleven leegstaande winkelruimte om te bouwen naar startersappartmenten. Het is ingediend bij de gemeente Kaag en Braassem.

Door Annelies Karman - 2-10-2016, 15:26 (Update 2-10-2016, 15:26)

Een woordvoerder van eigenaar Brinkel uit Den Haag laat weten dat er een architect mee bezig is en dat er een aannemer om offerte is gevraagd.

,,We willen vijf woningen inpassen in het pand op de hoek dat nu leeg staat’’, zegt hij. De huizen zijn geschikt voor starters, is zijn...