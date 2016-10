Alphens boksgala vol agressie én affectie

Foto Taco van der Eb

ALPHEN AAN DEN RIJN - In vijf jaar tijd is het boksgala van Teus de Kruyf uitgegroeid tot een Alphense traditie. Daarmee heeft de boksschoolhouder zijn belangrijkste doel bereikt: van Alphen een boksstad maken. ,,Alphen ís al een boksstad. Eén van de grootste van Nederland zelfs’’, stelt De Kruyf onomwonden.

Door Haniff Harharah - 2-10-2016, 21:10 (Update 2-10-2016, 21:23)

Hij doelt dan met name op de grootsheid van het door zijn boksschool georganiseerde gala. Zeker zeshonderd mensen zitten zaterdagavond in de Rijnstreekhal. Daar krijgen ze in totaal 21 professioneel opgezette partijen...