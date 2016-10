Gloednieuw jacht van 92 meter vaart dwars door Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vanaf de Heimanswetering in Alphen aan den Rijn is maandagochtend het gloednieuwe 92 meter lange jacht Aquarius vertrokken. Het reusachtige schip is onderweg naar Rotterdam.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 9:26 (Update 3-10-2016, 11:47)

Het schip is in Aalsmeer bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw gebouwd. Volgens Quote heeft de Amerikaanse casinomiljardair Steve Wynn 215 miljoen dollar voor het jacht betaald.

De Aquarius telt zes slaapvertrekken en biedt ruimte voor 31 bemanningsleden.

Het reusachtige jacht vertrok maandagmorgen om 05.00 uur naar Rotterdam en moest dwars door Alphen aan den Rijn varen.

