Kleine voorziening ’beschut werken’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het aantal ’beschutte werkplekken’ in de Rijnstreek blijft vooralsnog beperkt tot vijftien.

Door Erna Straatsma - 3-10-2016, 16:31 (Update 3-10-2016, 16:31)

Dit is althans het streefcijfer voor het komende jaar van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Het aantal is vastgelegd in stukken die op 5 oktober worden besproken door de drie gemeenten. Ze buigen zich dan over een gezamenlijke uitvoering van de Participatiewet en een nieuwe koers van sociale werkvoorziening SWA.

Op dit moment hebben in de drie gemeenten tien arbeidsgehandicapten...