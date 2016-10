Werk aan 380 kV van start bij Rijpwetering

Foto Leidsch Dagblad Een bord tegen de 380 kV bovengronds tussen de hortensia’s in Nieuwe Wetering.

RIJPWETERING - De werkzaamheden voorafgaand aan de aanleg van de 380 kV gaan beginnen in Kaag en Braassem.

Door Annelies Karman - 3-10-2016, 17:20 (Update 3-10-2016, 17:20)

Het bedrijf Tennet dat de hoogspanningsleiding deels onder en deels boven de grond bouwt, begint met het voorbelasten van de grond. De superleiding komt vanaf Leiden gezien op twee plekken boven de grond langs de A4 ter hoogte van Rijpwetering. Het ene punt zit tussen de Blauwemolenweg en de Zuidweg en het andere tussen de Korte Dwarsweg en de Lange Dwarsweg (ten zuiden van Nieuwe Wetering).

Het zand wordt ongeveer een meter hoog en blijft een paar maanden liggen. Zo klinkt de grond in, wat nodig is voor de bouw. Vanaf de Blauwemolenweg komt er een tijdelijke inrit voor werkverkeer. Tennet begint in het eerste kwartaal van 2017 met het bouwen van de ’opstijgpunten’.

De 380 kV, genoemd naar de stroomsterkte, is een hoogspanningsleiding van zestig kilometer die overheidsfirma Tennet aanlegt tussen Beverwijk in Noord-Holland en het Zuid-Hollandse Bleiswijk. De leiding is onder meer nodig voor de stroomvoorziening van bedrijven op de nieuwe Tweede Maasvlakte. De palen en draden worden grotendeels bovengronds gelegd en vooral waar dat in de omgeving van woningen gebeurt, zoals hier in de regio tussen Rijpwetering en Nieuwe Wetering en bij Hazerswoude-Dorp, is al jaren veel weerstand.