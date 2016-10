Drie arrestaties na vondst hennepafval in busje en wietplantage in woning

ALPHEN AAN DEN RIJN - Twee mannen en een vrouw zijn maandag op de Koningshof in Alphen aan den Rijn opgepakt. De drie worden verdacht van wietteelt.

Rond 16.00 uur werd een verdachte situatie met een bus bij de Koningshof gemeld bij de politie. Daar waren personen spullen, waaronder vuilniszakken, in de bus aan het laden.

Op locatie troffen agenten twee mannen aan. In de vuilniszakken bleek hennepafval te zitten. Een van de hen, een 27-jarige man uit Utrecht, werd bij de bus aangehouden. De andere man, een Leimuidenaar van 30, rende weg maar kon op de Eisenhowerlaan worden aangehouden.

In de woning waar het busje bij stond was de 27-jarige bewoonster aanwezig. Zij werd eveneens aangehouden. In haar woning werd een ontmantelde hennepkwekerij gevonden.

De politie doet verder onderzoek.