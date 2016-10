Bloemist Joyce Oudshoorn (21) uit Rijpwetering in de top

Foto PR Joyce Oudshoorn uit Rijpwetering maakt een goede kans tijdens het NK Bloemsierkunst.

RIJPWETERING - Joyce Oudshoorn uit Rijpwetering doet zaterdag mee met het Nederlands kampioenschap Bloemsierkunst voor junioren in Kasteel Groeneveld in Baarn. Ze maakt een goede kans op de titel.

Door Annelies Karman - 5-10-2016, 8:23 (Update 5-10-2016, 8:23)

Hoe heb je het voor elkaar gekregen om in de finale te komen?

,,Vorig jaar oktober was de voorronde. Daar zijn er in Nederland vier van. Aan elke voorronde deden twaalf mensen mee. Ik was eerste geworden in die van mij. Van alle voorrondes bij elkaar heb ik de hoogte punten gekregen. Veel mensen zeggen dat het tussen mij een andere deelnemer gaat. Daardoor is de druk voor mij hoog. Niet dat dat erg is, ik vind het juist wel leuk.’’

Hoe gaat zo’n wedstrijd in z’n werk?

,,In de finale zijn er drie opdrachten. Bij de ene moet ik een plantenarrangement maken met een statafel erin verwerkt. Ik heb al gehoord dat het met de kleuren rood, oranje en geel moet zijn. We moeten kalanchoës gebruiken. Voor een bloemist is dat een heel oubollig plantje. Ik zou zelf iets anders kiezen. Waarschijnlijk willen ze daarom dat we deze gebruiken, om ons te dwingen er iets van te maken. Een derde deel van het oppervlak mag je thuis voorbereiden. Daar heb ik heel wat uurtjes in zitten. Op de wedstrijddag mag ik er dan nog een uur aan werken.’’

En verder?

,,De tweede opdracht moet een boeket zijn. Dat wordt uitgereikt aan de gastheer of gastvrouw van het kasteel. We moeten een ’verfijnd’ en ’gedetailleerd’ frame maken. Een frame is van takken of van ijzerdraad en daar doe je bloemen op en in. Over hetgeen ik maak, zeg ik niets. Misschien lezen de concurrenten het wel... De derde opdracht is een verrassing.’’

Dat klinkt allemaal prestigieus.

,,Klopt. Het is bekend in ons vakgebied. Het is ook een lange wedstrijd. De twaalf deelnemers moeten om 7 uur ’s ochtends aanwezig zijn. Om half tien ’s avonds is de uitreiking.’’

Ben je nerveus?

,,Dat valt wel mee. Ik ben nu druk bezig met de voorbereidingen. Op de dag zelf zal ik wel een beetje zenuwachtig zijn, ja.’’

Heb je tijd voor de voorbereidingen?

,,Ik ben freelancer. Mijn bedrijf heet Flower design for you, by Joyce Oudshoorn. Ik werk aan mijn naam door mee te doen aan deze wedstrijd. Als freelancer verhuur ik mezelf aan bloemisten. Mijn werk is daardoor heel erg breed. Van grotere projecten tot een dag in een bloemenwinkel staan en demonstraties op de Keukenhof. Ik ben net terug uit Zuid-Frankrijk, waar ik geholpen heb om een bruiloft aan te kleden.’’

Waarom hebben bloemen zo’n aantrekkingskracht op je?

,,Ik vind het gewoon heel fijn dat ik in mijn werk zo creatief bezig kan zijn. En dat ik met mooie producten kan werken.’’

Hoe ben je zo jong al zo goed geworden in je vak?

,,Door goede stagebedrijven. Eén van de eigenaren van Syl-n-Meer in Oude Wetering, waar ik stage liep, deed ook mee aan wedstrijden. Door Syl Meijer ben ik daarin gerold. Zij en de andere eigenaar, Jolande van der Meer, hebben mij het vak goed geleerd.’’