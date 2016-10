’Doorgang jeugdhulp niet in gevaar’

foto anp De toekomst van de jeugdzorg in de Rijnstreek is nog onzeker.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Inwoners van Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hoeven niet bang te zijn dat ze op 1 januari 2017 zonder jeugdhulp zitten.

Door Erna Straatsma

Dat zeggen beide gemeenten in een reactie op het kort geding dat ze woensdag verloren hebben. ’We verzekeren dat de continuïteit van de jeugdhulp niet in gevaar komt’, staat in een korte, schriftelijke verklaring van de gemeenten, die gistermiddag is verspreid. ’Alle inwoners die gebruik maken van jeugdhulp ontvangen binnen twee weken een...