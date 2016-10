Alphense ondernemers moeten op zoek naar hun ’paardenkont’

Foto Hielco Kuipers De Vlaamse spreker Karl Raats voor het podium van Castellum.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Uitgroeien tot de grootste netwerkbijeenkomst in de regio. Met die gedachte hebben ondernemersvereniging VOA en de gemeente Alphen donderdag in Theater Castellum de eerste editie van ’Boost Your Business’ gehouden.

Door Haniff Harharah - 6-10-2016, 16:10 (Update 6-10-2016, 16:27)

Het moet een jaarlijks terugkerend evenement worden, passend bij plannen om van Alphen ’de sterkste economie van de Randstad’ te maken.

Burgemeester Liesbeth Spies en Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, openden de bijeenkomst in de grote zaal van het Alphense theater. Als hoofdgasten waren hockeycoach Marc Lammers en de Belg Karl Raats, een veelgevraagd spreker in het bedrijfsleven, gestrikt door de organisatie.

Raats adviseerde de ruim driehonderd aanwezige ondernemers op zoek te gaan naar de ’paardenkont’ binnen hun bedrijf. „Dat is de zwakke plek, maar géén persoon.” Als voorbeeld noemde hij het ’negen-tot-vijfdenken’, maar ook de verplichting om op kantoor te werken. „Waarom zou je twee uur onderweg moeten zijn, om vervolgens met elkaar te gaan mailen?”

DNA

In kleinere zalen verzorgden diverse Alphense ondernemers voordrachten en workshops, onder wie Rob Donninger (directeur WonenCentraal), Monique Chaudron (eigenaar Fashion2Wear) en Edwin Hengstmengel.

Laatstgenoemde investeert in startups, oftewel beginnende bedrijven. Zo stak hij bijvoorbeeld geld in Eyeworks en Hyves, die beide voor veel geld werden verkocht.

Voordat hij investeert in een ondernemer, kijkt Hengstmengel altijd naar diens DNA. „Knoerthard werken en tot het gaatje gaan, dat is het eerste wat ik wil zien.”

De belangrijkste lessen die hij collega-ondernemers wil meegeven: „Verlies je niet in innoveren, maar doe waar je goed in bent. Wees een eikel, want je kunt niet altijd aardig worden gevonden. Probeer buiten de perken te denken. En laat je niet afschrikken om je droom te verwezenlijken.”