Bezwaar Oostenrijkse huizen in Kaag en Braassem niet in behandeling genomen

KAAG EN BRAASSEM - Ookal zijn ze de bewoners van de Oostenrijkse woningen waar het over gaat, de gemeente vindt toch dat ze geen ’belanghebbende’ zijn in een kwestie die hun huizen aan gaat. Daarom wordt het bezwaar van de bewonerscommissie niet in behandeling genomen.

Door Annelies Karman - 6-10-2016, 16:20 (Update 6-10-2016, 16:20)

De commissie hoopte dat de zestig huizen in Roelofarendsveen, Oud Ade, Nieuwe Wetering en Kaag van de sloop gered konden worden door als beschermd dorpsgezicht te worden bestempeld. Toen de gemeente besloot dat niet te doen, diende de commissie een bezwaar in. ,,Met de regels in de hand, kijken we altijd eerst of een bezwaar aan de regels voldoet, voordat we het inhoudelijk bekijken’’, zegt wethouder Yvonne Peters van Kaag en Braassem. ,,Juridisch gezien zijn de bewoners geen belanghebbende, omdat ze niet betrokken waren bij dit besluit. Daardoor komen we ook niet toe aan de inhoud van het bezwaar.’’

,,Ik wil wegblijven van de conclusie dat we de bewoners niet serieus nemen’’, vervolgt ze. ,,We hebben geprobeerd om met hen in gesprek te gaan. Daarvoor is voldoende gelegenheid geweest.’’

De staat van het onderhoud van de huizen is niet goed. Daarom wil de eigenaar, woningcorporatie MeerWonen, de woningen slopen en er nieuwe huizen bouwen. Volgens de corporatie kost renoveren anderhalve ton per woning. De huizen zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog.