Voetbalclub Woubrugge baalt van zendmast

Foto Google Streetview Het terrein van voetbalvereniging Woubrugge, met rechts boven het gebouw de zendmast.

WOUBRUGGE - Op het terrein van voetbalvereniging Woubrugge staat een zendmast. De club wil meer geld van de gemeente voor het werk dat de mast met zich meebrengt. Kaag en Braassem stribbelt tegen.

Door Annelies Karman - 9-10-2016, 15:32 (Update 9-10-2016, 15:32)

VVW krijgt nu jaarlijks bijna 2500 euro. De zendmast staat op grond van de gemeente, maar vrijwilligers moeten wel zorgen dat het terrein netjes blijft en dat er werklui bij de mast kunnen. Vandaar dat in 2004 is afgesproken dat VVW de helft van de huuropbrengst krijgt.

Twaalf jaar later gebruiken maar liefst vier providers de mast en zodoende brengt die zo’n 13.000 euro per jaar op voor Kaag en Braassem. VVW eist daarvan ’haar’ helft op. De gemeente voelt daar niets voor. ,,Is dit een enorme extra subsidie waard?’’, vraagt wethouder Yvonne Peters. ,,Wij vinden dat niet gerechtvaardigd.’’

De gemeente gaat ervan uit dat de mast in de toekomst drie tot vijf keer per jaar wordt bezocht. ,,Dan is 2500 euro al een redelijk bedrag’’, vindt wethouder Peters.

Voorzitter Henk Boer van VVW schetst een ander beeld. ,,Sinds vier providers de mast gebruiken, staan ze een paar keer per week op het terrein’’, zegt hij. ,,Soms zelfs drie keer per dag. Er hoeft maar dát te gebeuren, of een provider laat een onderaannemer de mast in klimmen.’’

Boer vindt het niet eerlijk dat de gemeente niet eerder heeft verteld dat de opbrengsten flink zijn gestegen. ,,Ze kiezen ervoor om het geld op te strijken, en de last bij Woubrugge neer te leggen.’’

,,Het gaat verder dan financiële genoegdoening voor de taak die wij verrichten’’, legt Boer uit. ,, Hij staat midden in een dorp, bij scholen. Dat vind ik al geen prettige situatie.’’