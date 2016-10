Kamervragen SP over jeugdhulp

DEN HAAG - SP-Kamerlid Nine Kooiman heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de mislukte aanbestedingsprocedure voor jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

Door Erna Straatsma - 7-10-2016, 16:37 (Update 7-10-2016, 16:37)

Ze wil onder meer van staatssecretaris Martin van Rijn weten of andere gemeenten in Nederland vergelijkbare inkoopcontracten hebben afgesloten. ’Bent u bereid om deze gemeenten en/of jeugdhulpregio’s te verplichten om hun aanbestedingen over te doen?’

Kooiman pleit verder voor een verbod op het aanbesteden van jeugdhulptaken via veilingsites.

Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem wilden het risico over budgetoverschrijdingen in de jeugdhulp vanaf volgend jaar overhevelen naar zorgverleners. De voorzieningenrechter stak daar begin deze week een stokje voor.