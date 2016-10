’Noodoplossing jeugdhulp via regio’

foto anp De jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem moet anders.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Meedoen met de jeugdhulp-regeling van Holland Rijnland is een mogelijke noodoplossing voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 17:00 (Update 7-10-2016, 17:10)

Beide gemeenten kunnen in 2017 aanschuiven bij de elf regiogemeenten die gezamenlijk jeugdhulp inkopen. ,,Het is technisch mogelijk’’, zegt Paul Grob, manager jeugdhulpverlening bij Holland Rijnland. ,,Praktisch is het wel lastig, want op 24 oktober begint de besluitvormingsprocedure over onze inkoopcontracten. Dat betekent dat we héél weinig tijd hebben om zoiets te regelen.’’

