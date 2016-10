Beschonken Alphenaar luistert niet en raakt auto kwijt

KAAG EN BRAASSEM - Een 54-jarige Alphenaar moet het voorlopig zonder zijn auto doen. De man werd zondagnacht twee keer aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol reed met een ongeldig rijbewijs.

Omstreeks 20:50 uur zag een agent van politieteam Kaag en Braassem de auto slingerend rijden over de N207 ter hoogte van Rijnsaterwoude. Bij controle op straat bleek dat de bestuurder vermoedelijk onder invloed van alcohol was. Op het bureau blies de man bijna 3x meer dan toegestaan, namelijk 600 ugl.

Tevens bleek dat het rijbewijs van de man al sinds 2013 ongeldig was verklaard in verband met eerder rijden onder invloed van alcohol. De man is na het uitreiken van zijn dagvaarding heengezonden.

Rond middernacht zagen agenten van de nachtdienst tot hun verbazing de man weer rijden op de Eisenhouwerlaan in Alphen aan den Rijn. Na het geven van het stopteken, wat pas werd opgevolgd nadat de zwaailichten aangingen, werd de man gecontroleerd. De man bleek nog steeds onder invloed van alcohol en blies op het bureau 580 ugl.

Naast het opmaken van het proces-verbaal is de auto van de man inbeslaggenomen. De man zal zich moeten verantwoorden voor de rechter.