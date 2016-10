Onrust over komst ’Polenhotel’ in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bewoners van de Steekterweg in Alphen aan den Rijn maken zich zorgen over de mogelijke komst van een ’Polenhotel’ in hun buurt.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 10-10-2016, 15:23 (Update 10-10-2016, 15:23)

De voormalige panden van een zorginstelling op nummer 29 zijn in beeld voor huisvesting van vijftig zogeheten ’arbeidsmigranten’. De Nieuwkoopse eigenaar B.J. Vossenberg heeft de gemeente hiervoor begin september om toestemming gevraagd.

De panden staan sinds 2012 leeg en zijn in 2014 aangekocht door vastgoedbelegger Vossenberg. Tot vier jaar geleden was de accommodatie in gebruik als...