Nieuw: de Oud Alkemade ’Museumkwis’

Foto Oud Alkemade De prijswinnaars schudden elkaar de hand. Op de achtergrond de ’kwismaster’: Pieter van Ruiten.

OUDE WETERING - Museum Oud Alkemade heeft iets nieuws: de Oud Alkemade ’Museumkwis’. Het is de ultieme test van de kennis van het voormalige Alkemade: een quiz van twintig vragen over de geschiedenis van die dorpen.

Door Annelies Karman - 10-10-2016, 15:44 (Update 10-10-2016, 15:44)

DorpsgidsPieter van Ruiten heeft in totaal 150 vragen opgesteld, samen met Oud Alkemadevoorzitter Lex van der Zwet. ,,De eerste kwis is flitsend gegaan, afgelopen zondag’’, laat Van Ruiten weten. Aan de stamtafel in het midden van het museum in Oude Wetering, kregen de deelnemers niet alleen vragen voorgeschoteld, maar ook foto’s, gebruiksvoorwerpen en anekdotes. Voor de winnaars zijn er prijzen: boeken over de geschiedenis van het voormalige Alkemade.

De nieuwe quiz is voor groepen vanaf twaalf deelnemers te boeken. Per deelnemer kost het 5 euro. Reserveren voor een dag in het weekend kan via info@stichtingoudalkemade.nl of 071 - 501 83 26.