Groen licht onderzoek extra woningbouw Kaag en Braassem

Floris Schoonderwoerd (links) en Marina van der Velde (rechts) op bezoek bij Maria Clara en Evalie.

KAAG EN BRAASSEM - Vier locaties blijven over voor extra sociale woningbouw in Kaag en Braassem. De gemeente gaat de plekken nader onderzoeken.

Door Annelies Karman - 11-10-2016, 13:02 (Update 11-10-2016, 13:19)

Het gaat om het al eerder besproken Connexxionterrein in Leimuiden, het Van Egmondterrein in Woubrugge en de Schoolbaan in Roelofarendsveen. Daar kwam tijdens de raadsvergadering maandagavond nog een plek bij: tussen het Vlietpark en het Zuideinde in Hoogmade.

Het is niet zeker dat hier sociale huurwoningen komen. Het wordt onderzocht, op basis waarvan de raad op een later moment de...