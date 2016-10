Winkels mogen op zondag uur eerder open

ALPHEN AAN DEN RIJN - De winkels in Alphen aan den Rijn mogen op zondag voortaan om 12.00 uur open. Dat is een uur eerder dan eerst was toegestaan.

Door Erna Straatsma - 12-10-2016, 11:46 (Update 12-10-2016, 11:46)

Burgemeester en wethouders stellen de Alphense gemeenteraad voor de winkeltijdenverordening aan te passen. Dat gebeurt na een uitgebreide inspraakronde en een evaluatie van eerder vastgestelde winkeltijden.

,,We trekken de boel gelijk met omliggende gemeenten als Leiden en Zoetermeer’’, zegt Nieuw Elan-wethouder Gerard van As (economie) over de aanpassing. In alle omliggende gemeenten van Alphen aan den Rijn begint de koopzondag om 12.00 uur. ,,Alphenaars gaan niet tot vijf voor een zitten wachten tot ze hier boodschappen kunnen doen, als ze elders al om twaalf uur terecht kunnen.’’ De winkels mogen op zondagen tot tien uur ’s avonds open blijven.