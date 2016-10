Extra lokaal in kerk voor Scala College

ALPHEN AAN DEN RIJN - Wegens ruimtegebrek gaat het Scala College aan de Sacharovlaan in Alphen aan den Rijn een zaal huren in de aangrenzende kerk van de baptistengemeente.

Door Erna Straatsma - 12-10-2016, 19:35 (Update 12-10-2016, 19:35)

Leerlingen en leerkrachten van de vwo-bovenbouw kunnen vanaf de eerste schooldag na de herfstvakantie gebruik maken van de extra ruimte.

,,Door een toename van brugklasleerlingen passen we nog maar nét in ons gebouw’’, zegt vestigingsdirecteur Ruud van Workum. ,,Door een zaal van onze buren te huren, krijgen we wat lucht. Nu zit alles continu vol, waardoor je nooit de ruimte hebt om even rustig met een ouder te praten of een leerling extra te begeleiden.’’

Het Scala College heeft al eens eerder zijn toevlucht genomen tot de kerkgebouwen van de baptistengemeenten. Van Workum: ,,Onze leerlingenstroom fluctueert. En dan zitten we in de bovenbouw ook nog met allerlei clusters: de een moet naar wiskunde, de ander naar Duits, daar zijn allemaal aparte lokalen voor nodig. De kerk heeft verschillende zalen en daar huren we er nu een van. Heel handig om zulke buren te hebben.’’

Het Scala College verwelkomde dit schooljaar 475 nieuwe leerlingen.