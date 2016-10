Oktoberfest in Veense sfeer

ROELOFARENDSVEEN - De kaarten voor het eerste Oktoberfest in Roelofarendsveen gaan als volle bierpullen over de toonbank.

Door Annelies Karman a.karman@hollandmediacombinatie.nl - 12-10-2016, 16:37 (Update 12-10-2016, 16:37)

Al meer dan duizend kaarten verkocht voor nieuw evenement

In korte tijd zijn al meer dan duizend toegangsbewijzen verkocht voor de vijf onderdelen van het nieuwe evenement van Café-Restaurant Hogenboom.

Kroegbaas Bart Hogenboom is zelf ook een beetje overrompeld. Hij had niet gedacht dat het zó snel zou gaan. „Het is pas over twee weken, op 28, 29 en 30 oktober op het DOSR-terrein. Maar we zijn nu al bijna uitverkocht voor de zaterdagmiddag. Voor die avond zijn zelfs al zevenhonderd kaarten verkocht.”

Tantchen Annie

Die vrijdag begint het feest met een borrel en eten voor ondernemers. ’s Avonds staat de Duitse zangeres Tantchen Annie op het podium, evenals dj Maarten en de gebroeders Ko & Stef Ekkel. Zaterdag volgt een Duitse biermiddag en die avond een groot bierfeest met onder anderen het feestduo Wipneus & Pim.

Zondag sluit Hogenboom het evenement af met een Zotte Zondag, waar ook kinderen welkom zijn. Alles wordt omlijst voor muziek en dj’s.

„We hebben een groot podium en een tent met daaronder van die lange tafels.” Hogenboom laat een impressie zien. „Met de blauw-witte kleuren. Echt Duits, hè? We hebben ook bier in pullen van een halve liter, zoals het hoort bij een Oktoberfest.” Hij gaat verder: „Ik denk dat dit past bij de Veen en de rest van Kaag en Braassem. Gasten kunnen in vriendenkoppels bijkletsen, in die echte ’van wie ben jij der één’-sfeer. Gezellig en sociaal.”

Oktoberfesten zijn razend populair. Toen Hogenboom na de Veense kermis in 2015 zat te borrelen met Remon Turk van Sani Cabin en Mark van Ruiten van Eazy Event, liet Turk vallen dat hij druk was met leveringen voor oktoberfeesten. „Dat dat er nog niet in de Veen is...”, merkte de Leimuidenaar terloops op. Van Ruiten en Hogenboom lieten zich dat geen twee keer zeggen. Ter plekke besloten de drie mannen een versie voor Kaag en Braassem te maken van het Duitse concept.

Vol gas

Het is de bedoeling van deze organisatoren om er een jaarlijks evenement van te maken. „We gaan er vol gas tegenaan”,