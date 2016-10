Vijf soorten marterachtigen vastgelegd in Nieuwkoop

NIEUWKOOP - Vijf soorten marterachtigen zijn de afgelopen twee maanden gezien in natuurgebieden bij de Nieuwkoopse Plassen.

Door Erna Straatsma - 13-10-2016, 15:23 (Update 13-10-2016, 15:33)

De wezel, boommarter (zie foto), hermelijn, bunzing én otter doen het goed in het waterrijke gebied, volgens boswachters van Natuurmonumenten en de Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland. Wildcamera’s van de Zoogdierwerkgroep hebben de aanwezigheid van alle vijf soorten in de nazomer vastgelegd. Boswachter John Pietersen: ,,Dat deze dieren hier nu zijn, geeft aan dat er genoeg voedsel voor ze te vinden is.’’ De marterachtigen eten muizen, vogels, eieren en amfibieën.

De marterachtigen zijn op hun beurt gewilde prooien van vossen en roofvogels, maar hun grootste vijand is de mens. Verkeer is de grootste doodsoorzaak van deze zoogdieren. Pietersen: ,,Daarom zijn we erg blij dat de provincie op 28 september heeft besloten om faunapassages bij de Uitweg aan te leggen. Niet alleen otters profiteren van deze tunnels, ook andere diersoorten maken gebruik van deze veilige oversteekplaatsen.’’