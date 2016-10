Verkeer N11 naar Leiden gehinderd

foto Hielco Kuipers De Rijksweg 11 met rechts onderin de Leidse Schouw

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 30.000 voertuigen die normaal gesproken in het weekeinde over de N11 richting Leiden rijden, moeten dit weekend omrijden. Rijkswaterstaat vervangt dan het asfalt tussen de Leidse Schouw in Alphen aan den Rijn en de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude-Rijndijk. De weg naar Leiden is vanaf vanavond tien uur tot maandagochtend vijf uur afgesloten voor verkeer.

Door Ivy Grootendorst - 13-10-2016, 19:02 (Update 13-10-2016, 19:34)

Rijkswaterstaat verwacht ondanks het grote aantal voertuigen dat elk weekend over de weg rijdt, geen chaos of drukte op de wegen rondom...