De Bosrand eerder open op zondag

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tuincentrum De Bosrand in Alphen aan den Rijn mag op zondag weer in de ochtend open. De commissie beroep- en bezwaarschriften heeft het bedrijf gelijk gegeven in zijn protest tegen een nieuwe, latere, zondagsopenstelling.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 14-10-2016, 16:40 (Update 14-10-2016, 16:40)

Volgens de gemeentelijke commissie beroep- en bezwaarschriften beroept De Bosrand zich terecht op afspraken die in het verleden met de - toenmalige - gemeente Rijnwoude zijn gemaakt. Jaren geleden is toegezegd dat het bedrijf op zondagen vanaf 10.00 uur open mocht. Op basis...