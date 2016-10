Zorgen over hoger beroep jeugdhulp

foto Hielco Kuipers Raadslid Erik van Zuylen: ,,Wat zijn de gevolgen?’’

ALPHEN AAN DEN RIJN - De oppositiepartijen in Alphen aan den Rijn zijn verbaasd en bezorgd over het hoger beroep van de gemeente tegen een vonnis van de voorzieningenrechter over de inkoop van jeugdhulp.

Door Erna Straatsma - 14-10-2016, 14:53 (Update 14-10-2016, 14:53)

De PvdA, GroenLinks, SP en Groen Hart Democraten (GHD) vragen zich af of een hoger beroep kansrijk is en wat de consequenties van een rechtsgang zijn voor cliënten in de jeugdzorg.

,,We hadden daar graag een debat over gehad’’, zei SP-fractievoorzitter Ronald Geurts donderdagavond in de gemeenteraad, waar...