’Eindelijk’ vrouwenpak van Opposuits uit Roelofarendsveen

Archieffoto Hielco Kuipers Guus Bakker (links) en Jasper Castelein (rechts) bij een rek met hun mannenpakken.

ROELOFARENDSVEEN - Bij elke lancering van weer een nieuw mannenpak kreeg Opposuits tientallen mails van vrouwen.

Door Annelies Karman - 17-10-2016, 8:36 (Update 17-10-2016, 8:36)

De dames krijgen nu eindelijk, na vier jaar, hun zin van het succesvolle pakkenbedrijf uit Roelofarendsveen: er komt een vrouwenlijn. Dames kunnen zich vanaf november gaan steken in mantelpakjes met de prints waar Opposuits in vier jaar wereldwijd succesvol is geworden.

,,We hebben altijd al graag een dameslijn willen beginnen’’, zegt mede-eigenaar Guus Bakker. ,,Maar we zijn zo hard gegroeid wereldwijd, dat we simpelweg onvoldoende capaciteit hadden om het er even naast te doen. Aan zoiets gaat maanden voorbereiding vooraf.’’

Opposuits nam speciaal voor de vrouwenlijn en een aantal andere projecten extra mensen aan. ,,Toevallig zijn het allemaal vrouwen’’, zegt Bakker. ,,Ervaren en slimme dames die ons zijn komen versterken.’’

De dameslijn bestaan uit mantelpakken: een rok en een blazer. Natuurlijk geheel in stijl van Opposuits: met gekke prints. ,,We blijven bij ons concept. De vrouwen die ons mailden, schreven vaak dat ze er hetzelfde gekleed wilden gaan als hun man. Dus sommige prints gebruiken we voor mannen en vrouwen, andere specifiek voor dames.’’

Opposuits is in vier jaar uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf. Veertig mensen staan er op de loonlijst. ,,Het is fantastisch dat we de wind zo in de zeilen hebben’’, vindt Bakker. ,,We werken er alle veertig heel erg hard voor. Daardoor is het wel eens lastig om ervan te genieten, want er dient zich altijd wel weer iets anders aan. We hebben een lekkere vibe in het bedrijf. Iedereen wil het succes van alle afdeling delen. En we zijn er ook best trots op.’’