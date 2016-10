Veense Eiffeltoren in Nemo

Holland Media Combinatie Een knikkerbaan van zeven meter staat in museum NEMO in Amsterdam. Hij is van het bedrijf Papertrack uit Roelofarendsveen. Hij stelt de Eiffeltoren voor. Bekijk Fotoserie

ROELOFARENDSVEEN - Met zeven meter is de Eiffeltoren in het Amsterdamse technologiemuseum Nemo de hoogste papieren knikkerbaan ooit. Dit exemplaar komt niet uit Parijs, maar uit Roelofarendsveen.

Door Annelies Karman - 15-10-2016, 9:15 (Update 15-10-2016, 9:15)

René van der Zwet, eigenaar van knikkerbaanbedrijf Papertrack, is vier- à vijfhonderd uur bezig geweest met de bouw. Hij bouwde hem grotendeels in zijn kantoor in Roelofarendsveen. De kolos werd in veertien delen in een vrachtwagen naar Amsterdam gereden.

,,Ik heb er geen slapeloze nachten van gehad, maar ik heb me wel zorgen gemaakt of hij bleef staan vannacht’’, zegt de ondernemer. Dat deed de Eiffeltoren. Ookal is hij helemaal van papier, het is een stevig bouwwerk. Knikkers leggen er 122 meter in af, voordat ze beneden zijn.

Papertrack bracht twee jaar geleden een nieuw product op de markt: een bouwpakket voor een papieren knikkerbaan. Ze zijn er in verschillende formaten.

Papertrack heeft al eerder met Nemo samengewerkt. ,,Ze benaderden me weer’’, legt Van der Zwet uit. ,,Ik vind het heel erg gaaf. We hebben de Eiffeltoren gekozen omdat dat een iconisch en open bouwwerk is. Een technisch tekenaar heeft dit doorgerekend. Het is onwijs leuk, maar wel veel werk. Ik heb ons gewone materiaal gebruikt om te laten zien: dit kun je ermee. Als je gek genoeg bent.’’

Van der Zwet hoopt dat zijn Eiffeltoren binnenkort naar Parijs gaat. ,,We moeten afwachten hoe hij de weken bij Nemo doorkomt. We hopen hem aan te bieden aan een museum in de Franse hoofdstad, bijvoorbeeld voor de kerstvakantie.’’

De ’Veense’ Eiffeltoren is tot en met 30 oktober te zien bij technologiemuseum Nemo in Amsterdam.