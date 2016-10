Aanhanger vol zand kantelt op N11 bij Bodegraven

ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een geschaarde aanhanger heeft zaterdagochtend van een deel van de N11 een zandbak gemaakt.

Door Floris van Bodegraven - 15-10-2016, 11:39 (Update 15-10-2016, 12:03)

De aanhanger, die volgeladen was met zand en aarde, schaarde in de tunnelbak ter hoogte van het aquaduct onder de Gouwe en strooide zijn lading uit over het wegdek. Het verkeer van Leiden naar Bodegraven is hierdoor gestremd.

Een berger is bezig met het opruimen van de lading. Het is nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren. De andere rijbaan is ook afgesloten in verband met geplande werkzaamheden. Deze stremming duurt tot maandagochtend 05.00 uur.