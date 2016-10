Zelfrijdende auto duwt cabrio in sloot in Hazerswoude

Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

HAZERSWOUDE-DORP - Een busje dat uit zichzelf begon te rijden heeft zaterdag even voor het middaguur in Hazerswoude-Dorp een cabrio in de sloot geduwd.

Door Floris van Bodegraven - 15-10-2016, 12:50 (Update 15-10-2016, 12:54)

Het bizarre ongeval gebeurde aan de Burgemeester Warnaarkade in het dorp. In het busje, een omgebouwde camper, was kortsluiting ontstaan, waardoor het voertuig uit zichzelf zonder bestuurder op pad ging.

Lang duurde de rit niet. Het busje drukte een voor het busje geparkeerde cabrio voor zich uit de sloot in en dook er daarna zelf achteraan.

Beide auto’s zijn van dezelfde eigenaar.