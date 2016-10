Jongen valt met fiets in sloot Ter Aar

Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

TER AAR - Een fietser is zaterdagnacht naar het ziekenhuis gebracht nadat hij een nat pak had gehaald in Ter Aar. Op de Westkanaalweg viel de jongen met zijn fiets het water in.

Door Daniël Mol - 16-10-2016, 7:16 (Update 16-10-2016, 7:20)

De brandweer moest in actie komen om de fietser weer op het droge te krijgen. Dit was nog best lastig, want de oever van de sloot was erg stijl. Na tien minuten was de jongen het water uit. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.