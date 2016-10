Ook duurzaamheidsleningen in Kaag en Braassem

Foto ANP De leningen zijn bedoeld voor mensen die energie willen besparen of zelf willen opwekken, zoals hier, met zonnepanelen.

KAAG EN BRAASSEM - 150.000 Euro trekt de gemeente Kaag en Braassem uit voor duurzaamheidsleningen aan particulieren.

Door Annelies Karman - 16-10-2016, 20:47 (Update 16-10-2016, 20:47)

Inwoners die hun huis willen isoleren of zelf energie willen opwekken, kunnen binnenkort een beroep doen op zo’n lening met een lage rente. Ze kunnen minimaal 2500 euro lenen en maximaal 10.000 euro. Het past binnen het streven van Kaag en Braassem dat de gemeente in 2040 energieneutraal moet zijn.

Het idee komt bij de gemeenteraad en het duurzaamheidsplatform vandaan. In de begroting voor 2017 waarover in november wordt vergaderd, is de anderhalve ton al gereserveerd voor de leningen.

De gemeente bepaalt wie er een lening krijgt, maar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting handelt het af.