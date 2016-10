Actie spelersplaatjes MMO Hoogmade van start

Foto Jordy Kortekaas

HOOGMADE - Voetballers en handballers zoeken zichzelf in Hoogmade. Daarvoor lezen ze geen zelfhulpboek, maar gaan ze naar Coop.

Door Annelies Karman - 16-10-2016, 20:50 (Update 16-10-2016, 20:50)

Die supermarkt heeft zaterdag samen met sportvereniging MMO een spelersplaatjesactie gelanceerd. Alle spelende leden en teams hebben eigen plaatjes, die in een speciaal jubileumboek geplakt kunnen worden. De club bestaat namelijk zeventig jaar. De actie duurt acht weken. Per tien euro krijgen klanten vier stickers om in hun boek te plakken. Het was zaterdag bij de aftrap een drukte van belang in en om de supermarkt.