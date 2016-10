Kevereiland bij Kaag staat te koop

Foto Van Lanschot Nannenga Naus Bekijk Fotoserie

KAAG - Kevereiland staat te koop. De provincie wil van het recreatiehaventje bij Kaageiland af.

Door Annelies Karman - 17-10-2016, 17:02 (Update 17-10-2016, 17:02)

Zuid-Holland bood het vorig jaar al aan Kaag en Braassem aan voor 50.000 euro, alleen had de gemeente geen belangstelling. ,,Kevereiland heeft voor ons geen functie meer’’, legt een provinciewoordvoerder uit. ,,Het geld dat de verkoop oplevert, gaan we in onze doelen stoppen.’’

Geïnteresseerd kunnen bieden. Er is geen startbod, zegt de woordvoerder. ,,Maar we zijn niet verplicht om het te verkopen. Dus we gaan alleen akkoord als...