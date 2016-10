Geld nodig voor gym Hoogmade

Foto Leidsch Dagblad De Schuur wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten over het dorp Hoogmade.

HOOGMADE - De stichting Cultureel Centrum Hoogmade moet verschillende grote investeringen doen aan sportzaal De Schuur, die de vrijwilligersclub niet zelf kan betalen.

Kaag en Braassem wil niet eenmalig betalen voor toestellen en onderhoud De Schuur

Om die reden vroeg de CCH aan de gemeente Kaag en Braassem eenmalig om 30.000 euro voor de gymnastiekuitrusting, 7.500 euro voor schilderwerk en een bijdrage of lening voor zonnepanelen. De stichting vroeg in een brief ook om een hogere subsidie dan de huidige zevenduizend euro per jaar. In De Schuur krijgen leerlingen van basisschool Ter Does les en is gymnastiekvereniging DIO actief.

Ambtenaren van de gemeente Kaag en Braassem hadden alles al in kannen en kruiken om de stichting tegemoet te komen. Maar burgemeester en wethouders staken er een stokje voor. Hun redenering: andere clubs moeten door de jaren heen ook geld apart zetten voor onderhoud. Kaag en Braassem wil het geld wel voorschieten, maar dan moet CCH dat weer terugbetalen. Want anders komen alle stichtingen op het gemeentehuis buurten voor een eenmalige subsidie.

CCH draait het om. De stichting reageert op het besluit van de gemeente met een verklaring. ,,Het bedrag dat het CCH nu ontvangt is een oude berekening. De hoogte van het bedrag is objectief niet meer kostendekkend en absoluut te krap.’’ Beheerders van sportzalen in andere dorpen krijgen meer, stelt CCH.

Bij verschillende andere sportaccommodaties in Kaag en Braassem heeft de gemeente wel de beurs getrokken toen er nieuwbouw kwam, zoals binnenkort ook basisschool Ter Does een nieuw pand krijgt. Het bestuur schrijft over andere locaties in Kaag en Braassem: ,,De gemeente heeft een mooie regeling getroffen voor de gymnastiekvergoeding én voor de aanschaf, vervanging en onderhoud van gymnastiekuitrusting. Wij vragen op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs om diezelfde behandeling. Maar dat stokt op een of andere manier!’’

Binnenkort gaan verantwoordelijk wethouder Henk Hoek en CCH weer met elkaar om tafel.