Nieuw: elke week Buurtkoffie bij de Egelantier in Hazerswoude-Dorp

Archieffoto Hielco Kuipers De Egelantier.

HAZERSWOUDE-DORP - Actief Rijnwoude en TOM in de Buurt houden woensdag de eerste ’buurtkoffie’ in Café de Egelantier in Hazerswoude-Dorp.

Door Annelies Karman - 17-10-2016, 16:54 (Update 17-10-2016, 16:54)

Deze samenkomst is vanaf nu elke week vanaf 10.00 uur op de woensdagochtend. Dorpsgenoten kunnen darten, biljarten, kaarten en praten. Om 11.30 uur begint er een wandeling van een half uur en om 12.00 uur één van een uur. Drankjes zijn voor rekening van de bezoekers. Aanmelden is niet nodig.