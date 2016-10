Wijdezorg hoopt op oplossing voor Tafeltje Dek Je in voormalig Rijnwoude

Foto ANP

HAZERSWOUDE - Wijdezorg hoopt van harte dat er een oplossing komt zodat de vrijwilligers van Tafeltje Dek Je warme maaltijden kunnen blijven langsbrengen in het voormalige Rijnwoude.

Door Annelies Karman - 18-10-2016, 16:41 (Update 18-10-2016, 16:41)

Dat zegt locatiemanager Ron Orta van de Driehof in Hazerswoude-Dorp en Rhijndael in Koudekerk aan den Rijn. ,,De vrijwilligers van de Stichtingen Welzijn Ouderen zijn top. Ze brengen warme maaltijden, komen elke dag bij de mensen binnen en zien het als er problemen zijn. Als dat zo is, trekken ze aan de bel.’’

Al tientallen jaren worden de maaltijden opgewarmd in de zorgcentra. Ook mogen ze daar kosteloos worden opgeslagen. ,,Een betaalde medewerker van ons regelt dat’’, legt Orta uit. ,,Wij vinden het belangrijk dat de maaltijden warm bij de mensen komen. Maar door allerlei bezuinigingen hebben we nu helaas elke euro nodig.’’

Vandaar dat Wijdezorg bij de gemeente Alphen aan den Rijn aan de bel trok. Die heeft de kosten tijdelijk op zich genomen, maar stopt daar per 2017 mee. ,,We gaan op 27 oktober weer om de tafel’’, zegt Orta. ,,Dan gaan we met z’n allen kijken of er toch een mouw aan gepast kan worden.’’