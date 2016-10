Zedenonderzoek naar medewerker Alphense manege

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie heeft een zedenonderzoek verricht naar een medewerker van manege Alphense Ruiters in Alphen aan den Rijn. Een jonge vrouw deed aangifte omdat ze zou zijn aangerand en betast.

Door Annelies Karman - 19-10-2016, 8:48 (Update 19-10-2016, 8:48)

Dat bevestigt een politiewoordvoerder. ,,In de zomer is er aangifte gedaan. De verdachte is verhoord door de zedenafdeling. Het dossier is afgerond en ingestuurd naar de officier.’’

Het openbaar ministerie (OM) gaat nu bekijken of de man voor de rechter moet verschijnen. De officier heeft het dossier nog niet ontvangen, laat een woordvoerder van het OM weten. Ze kan dus nog niet zeggen of de man vervolgd gaat worden.

Het is niet bekend of hij nog steeds werkt bij manege Alphense Ruiters. Het bestuur laat weten dat het ervoor gekozen heeft om geen mededelingen over de zaak te doen op dit moment. ,,Klanten kunnen natuurlijk altijd bij ons terecht met vragen’’, zegt een bestuurslid.