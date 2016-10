Familie wil straf cipiers Alphen na dood gevangene

ALPHEN AAN DEN RIJN - De nabestaanden van een gedetineerde die in juni 2015 overleed in de gevangenis van Alphen aan den Rijn, willen dat alle vijf bewakers van het Interne Bijstandsteam (IBT) die hem hardhandig hebben overgeplaatst, worden vervolgd.

Dat heeft hun advocaat Richard Korver woensdag laten weten.

De gedetineerde liep volgens Korver bij het overplaatsen een gebroken neus op. In de isoleercel is de man op een dusdanige wijze gefixeerd dat er een zuurstoftekort is ontstaan, waardoor hij is overleden, aldus de advocaat.

Dinsdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie slechts één bewaker vervolgt, namelijk degene die de veertigjarige gevangene tweemaal tegen zijn gezicht heeft geschopt. De overige vier bewakers handelden volgens de procedures en kunnen bij de gevangenis blijven werken.

Korver bekijkt de haalbaarheid van een zogeheten artikel 12-procedure. Daarbij kan het hof de officier van justitie opdracht geven alsnog tot vervolging over te gaan.