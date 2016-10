’Minder uitkeringen in Alphen’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het aantal uitkeringen in Alphen aan den Rijn moet omlaag. Dat is de inzet van het college in het ’koersplan Participatiewet’ dat binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Door Jeroen Langelaar - 20-10-2016, 9:31 (Update 20-10-2016, 9:31)

In de nieuwe situatie wordt de re-integratietak van het Serviceplein samengevoegd met de SWA en gaan deze verder onder de naam Werkbedrijf. ,,We willen veel meer inzetten op het vinden van regulier werk’’, vertelt wethouder Ed de Leest.

Daartoe wil de gemeente onder meer de mogelijkheden tot loonkostensubsidie beter benutten,...