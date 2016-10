Gratis parkeren in Alphen kost jaarlijks 2,5 miljoen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ondernemers willen dat klanten als proef gratis anderhalf uur kunnen parkeren in het centrum van Alphen. De gemeente staat daar wel voor open, maar wil niet opdraaien voor de kosten, laat een woordvoerder weten.

Door Annelies Karman - 20-10-2016, 16:34 (Update 20-10-2016, 16:34)

Als de proef een succes is en gratis parkeren definitief ingevoerd zou worden in het centrum, zou het 2,5 miljoen euro per jaar kosten, zegt de woordvoerder.

Door het gratis parkeren hoopt ondernemersvereniging VOA dat de middenstand een hogere omzet krijgt. Monique Chaudron is...