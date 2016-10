Hoger percentage sociale huur ten opzichte van koop in Kaag en Braassem

Heembouw Deelproject De Oevers, onderdeel van Braassemerland.

KAAG EN BRAASSEM - Vanwege het gebrek aan sociale huurwoningen verhoogt de gemeente Kaag en Braassem het verplichte aantal van dat type huizen ten koste van sociale koop.

Door Annelies Karman - 21-10-2016, 9:03 (Update 21-10-2016, 9:44)

Dat staat in de woonvisie voor de komende tien jaar. De gemeente heeft al langer de eis dat dertig procent van nieuwbouwprojecten ’sociale woningen’ moeten zijn. Alleen nu is de verhouding daarvan vijftig om vijftig procent.

,,We verhogen het aandeel sociale huur omdat daar een tekort aan is’’, legt burgemeester Marina van der Velde uit. ,,Niet omdat we als college minder sociale koophuizen willen.’’

Voor de wijk Braassemerland bij Roelofarendsveen blijft de verhouding wel vijftig om vijftig procent, omdat dat al zo was afgesproken. De nieuwbouw van sociale huurwoningen ’wordt geconcentreerd’ in Leimuiden, Roelofarendsveen, Oude Wetering en Woubrugge omdat in die dorpen de meeste voorzieningen zijn.

Kaag en Braassem onderzoekt op dit moment al locaties om extra sociale huurwoningen neer te zetten, omdat de toch al lange wachtlijsten verder oplopen vanwege de extra druk door statushouders.

Een sociale koopwoning moet tussen de 150.000 en 200.000 euro kosten en daardoor bereikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. In totaal wil Kaag en Braassem dat er van 2016 tot 2026 vijftig van dat soort huizen worden gebouwd. In die periode moeten er ten minste 190 tot 240 woningen bij komen.