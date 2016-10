Zorgcomplex Castorstraat Alphen is klaar: cliënten zijn enthousiast

ALPHEN AAN DEN RIJN - De nieuwbouw van Gemiva-SVG Groep aan de Alphense Castorstraat is klaar. Het appartementencomplex wordt op 25 oktober met een feest opgeleverd.

Door Annelies Karman - 20-10-2016, 16:43 (Update 20-10-2016, 16:43)

De nieuwbouw bestaat uit 45 appartementen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast is er een trefpunt voor mensen uit de wijk en voor Wmo-organisatie Tom in de buurt. Het gebouw vervangt de verouderde woonlocaties Lupinehof en Bezembinder. Aan de Bezembinder in Alphen wonen veertien mensen. In Lupinehof aan de Lupinesingel is plek voor zeventien cliënten.

George de Water van de raad van bestuur van Gemiva zegt dat de overige appartementen zijn opgevuld door mensen van de wachtlijst en van twee andere locaties van Gemiva in Alphen. ,,In september zijn de toekomstige bewoners al gaan kijken’’, weet hij. ,,Ze waren erg enthousiast. Nu moeten ze alleen nog een maand wachten voor de verhuizing. Die gaat een week of twee duren’’, weet De Water. ,,We doen rustig aan.’’

De oude locatie aan de Lupinesingel is al verkocht. Hier komt een huisartsenpost. De Bezembinder wordt mogelijk door een andere zorgorganisatie overgenomen of verkocht als woningen.