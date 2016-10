Lantaarnpaal blokkeert flitspaal in Boskoop

Foto: ANP Archief

BOSKOOP - Een flitspaal langs de N207 in Boskoop is onbruikbaar geworden. Bij werkzaamheden is deze week namelijk een lantaarnpaal recht voor de snelheidsmeter neergezet.

Door ANP - 21-10-2016, 7:48 (Update 21-10-2016, 7:48)

Dat meldt de lokale zender Studio Alphen, die zich afvraagt of het bewust of per ongeluk is gebeurd. De flitspaal is niet geliefd bij automobilisten. Vlak ervoor gaat de maximumsnelheid namelijk omlaag van tachtig naar vijftig kilometer per uur.