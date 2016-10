Aanranding bij Alphense manege ’is nog niet bewezen’

Foto Leidsch Dagblad Hippisch Centrum Zeegersloot.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Jacqueline Bosma staat deze middag al vijf uur te wachten tot de dierenarts naar haar merrie Rufeera komt kijken, en heeft in die tijd niemand horen praten over de aangifte van aanranding die er tegen een oud-medewerker van Hippisch Centrum Zeegersloot is gedaan.

Door Annelies Karman - 21-10-2016, 14:43 (Update 21-10-2016, 14:43)

Dat nieuws over de manege werd eerder deze week bekend. Deze zomer heeft een jonge vrouw aangifte gedaan en is de verdachte verhoord. Het zedenonderzoek is afgerond. Het openbaar ministerie bekijkt nu of hij...