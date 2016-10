Heel Alphen ondergronds

HAZERSWOUDE-DORP - Twintig ondergrondse containers voor restafval worden in december geplaatst in Hazerswoude-Dorp. Onder andere bij hoogbouw staan op zes plekken al containers. Daarmee is Hazerswoude de laatste plaats in Alphen die zo zijn zakken weg gaat gooien.

Door Ivy Grootendorst - 23-10-2016, 15:00 (Update 23-10-2016, 15:00)

Het is de bedoeling dat de huidige restafvalcontainers vanaf dan worden gebruikt voor plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken.

Overal in de gemeente waren er al ondergrondse afvalbakken in gebruik. Een aantal straten in landelijk gebied van het dorp (bijvoorbeeld de Voorweg, de Burgemeester Warnaarkade en...