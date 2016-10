Brandweer ’redt’ eco toilet uit kanaal bij Aarlanderveen

Foto: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

AARLANDERVEEN - De brandweer is zondagochtend uitgerukt naar de Machineweg in Aarlanderveen voor een te water geraakt eco toilet. Het toilet stond bij de Zegerbrug en is waarschijnlijk uit baldadigheid het kanaal ingegooid.

Omdat het vermoeden bestond dat er iemand in het toilethokje zat, heeft de brandweer duikers het water ingestuurd. Er bleek niemand in het hokje te zitten.