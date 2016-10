Zuid-Holland ziet weinig in aanplant bossen

foto ANP Staatsbosbeheer wil 10.000 hectare extra bos rondom grote steden.

LEIDEN/REGIO - Zuid-Holland voelt niet veel voor het plan van Staatsbosbeheer om rondom de grote steden in de Randstad 10.000 hectare nieuwe bossen aan te planten.

Door Erna Straatsma - 25-10-2016, 11:43 (Update 25-10-2016, 11:43)

Het natuurbeleid van de provincie is meer gericht op de instandhouding van veenweidegebieden dan op bosontwikkeling, zo laat de provincie in een reactie weten. Veenweidenatuur is van groot belang voor weidevogels en ’past ook beter bij het van oudsher bestaande Zuid-Hollandse veenweidelandschap’.

De provincie stelt daarnaast dat ze ’beperkte middelen’ van het rijk heeft om veel aan...