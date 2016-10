Nieuw Rijnzate in 2018 klaar

foto leidsch dagblad St. Joseph in Alphen aan den Rijn.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de plek van het onlangs gesloopte Rijnzate in Alphen aan den Rijn bouwt Activite een nieuw woonservicecentrum voor zeventig ouderen: Nieuw Rijnzate. Verzorgingshuis St. Joseph, aan de Hoflaan, gaat dicht. Wonen Centraal gaat het gebouw verhuren aan zogeheten ’spoedzoekers’.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 25-10-2016, 15:55 (Update 25-10-2016, 15:55)

Nog voor de zomer van 2018 gaat het nieuwe woonzorgcentrum, ten zuiden van het Bospark, open. Het pand is bestemd voor ouderen met lichamelijke problemen. Deze ’somatische patiënten’ zijn nu gehuisvest in St. Joseph, dat niet meer voldoet aan de huidige normen voor ouderenzorg en voor de helft leegstaat.

Zo’n vijftig ouderen uit St. Joseph verhuizen in maart 2017 naar andere Activite-locaties. Ze kunnen zelf andere woonruimte kiezen. ,,In Alphen aan den Rijn hebben we meerdere locaties’’, zegt Activite-woordvoerder Kaj Boot. ,,Afhankelijk van hun ziektebeeld kunnen de bewoners een nieuw woonadres kiezen. Ze zijn ook vrij om bijvoorbeeld naar Woudsoord in Woubrugge, buiten Alphen aan den Rijn dus, te verhuizen.’’

Woningcorporatie Wonen Centraal wil verschillende categorieën ’spoedzoekers’ door elkaar huisvesten in St. Joseph. Er is plek voor ruim honderd bewoners. Daarbij valt te denken aan pas gescheiden mannen/vrouwen, vluchtelingen met verblijfsvergunning, werkende jongeren, studenten of tijdelijk in Alphen verblijvende werknemers.

,,We denken aan een soort kamerbewoning’’, zegt Suzan Knipp, woordvoerder van Wonen Centraal. ,,Maar dan wel met eigen wc, douche en kleine kookgelegenheid.’’

Op de begane grond komen centrale voorzieningen, zoals een restaurant en een wasserette. De precieze invulling is nog onbekend. Knipp: ,,Het is onze bedoeling dat de nieuwe bewoners veel onderling contact hebben. Daarnaast willen we ook initiatieven van bewoners ondersteunen. Stel dat iemand kapper is en dat daar wil uitoefenen, dan moet dat kunnen.’’

Wonen Centraal weet nog niet wanneer spoedzoekers hun intrede kunnen maken in St. Joseph.