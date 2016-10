D66 Kaag en Braassem wil aan de bak voor duurzaamheid

KAAG EN BRAASSEM - Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, moet Kaag en Braassem meer doen. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

Door Annelies Karman - 25-10-2016, 20:16 (Update 25-10-2016, 20:16)

Kaag en Braassem wil energieneutraal zijn in 2040. ,,D66 is van mening dat we hard aan de bak moeten’’, begint raadslid Gino Wesselman donderdagavond tijdens de discussie over de begroting van 2017. ,,Waar zijn de activiteiten van de komende jaren in deze begroting?’’

Hij vindt de 50.000 euro voor het duurzaam maken van nieuwe scholen niet genoeg. ,,Het gaat om drie gebouwen, dus 17.000 euro per school’’, rekent hij. ,,Je mag blij zijn als je daar per school veertig zonnepanelen voor hebt. Om energieneutraal te bouwen, heb je een paar ton per school nodig.’’

Wesselman krijgt bijval van het CDA, Samen voor Kaag en Braassem en PRO. VVD houdt het geld liever in de knip om de financiën van de gemeente beter op orde te krijgen. Jan Zandvliet van Liberaal Kaag en Braassem: ,,Duurzaamheidsinversteringen ja, maar die moeten wel wat opleveren.’’

Als de gemeenteraad volgende maand stemt over de begroting, kunnen raadsleden het college opdracht geven om meer of minder geld uit te geven aan bepaalde dingen. De partijen broeden op een voorstel voor duurzaamheid.